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Мир

Россия и Украина обменялись военнопленными: 205 на 205

Война в Украине
Война в России
время публикации: 06 мая 2025 г., 15:03 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 15:05
Россия и Украина обменялись военнопленными: 205 на 205
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Минобороны РФ сообщило, что во вторник, 6 мая, в результате переговорного процесса был произведен обмен военнопленными с Украиной по формуле "205 на 205".

По данным минобороны РФ, сейчас все освобожденные из плена российские военнослужащие находятся на территории Беларуси.

В качестве посредника на переговорах выступали Объединенные Арабские Эмираты.

Мир
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