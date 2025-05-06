Россия и Украина обменялись военнопленными: 205 на 205

Минобороны РФ сообщило, что во вторник, 6 мая, в результате переговорного процесса был произведен обмен военнопленными с Украиной по формуле "205 на 205".

По данным минобороны РФ, сейчас все освобожденные из плена российские военнослужащие находятся на территории Беларуси.

В качестве посредника на переговорах выступали Объединенные Арабские Эмираты.