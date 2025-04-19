Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Россия и Украина 19 апреля провели очередной обмен пленными. Минобороны РФ заявило, что обмен проводился по схеме "246 на 246", сообщает "Медуза".

"Также, в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи", – объявило российское военное ведомство.

Все российские военнослужащие, заявило минобороны РФ, пока находятся на территории Беларуси, затем их доставят в Россию "для прохождения лечения и реабилитации".

Обмен пленными, отметила российская сторона, проводился при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram: "Наши дома – одна из лучших новостей, которые могут быть. Еще 277 воинов вернулись домой из российского плена". По его словам, среди них воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники.