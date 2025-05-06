Виткофф надеется на успех переговоров по заложникам в Газе до визита Трампа на Ближний Восток

Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стивен Виткофф заявил: "Мы надеемся добиться прогресса в освобождении заложников (в Газе) до прибытия президента Трампа в регион".

Визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию запланирован на 13 мая.

Пока переговоры с ХАМАСом не дали результата. Руководства ХАМАСа не готово идти на уступки, заявляя о неизменности своих требований: полное и окончательное прекращение боевых действий в Газе, вывод всех сил ЦАХАЛа со всей территории сектора Газы, обмен всех заложников на всех заключенных израильских тюрем, осужденных за террор.