Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 987-й день войны

Министерство обороны РФ 6 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 987-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 125-й бригад теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Терновая, Казачья Лопань Харьковской области и Великая Писаревка Сумской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Голубовка, Петропавловка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожен склад боеприпасов. В результате успешных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Антоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 23-й, 28-й, 33-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Дылеевка, Курахово и Дальнее Донецкой Народной Республики. Отражена одна контратака штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 645 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 101-й, 111-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка и Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Отражены шесть контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку "Рапира". В ходе активных действий подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Максимовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155 мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Николаевка и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35298 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19063 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17368 орудий полевой артиллерии и минометов, 28010 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 75400 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).