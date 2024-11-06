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Победная речь Трампа: "Мы снова сделаем Америку великой"

время публикации: 06 ноября 2024 г., 09:31 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 10:05
Победная речь Трампа: "Мы снова сделаем Америку великой"
AP Photo/Alex Brandon

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, еще не признанный победителем президентских выборов официально, выступил во Флориде с речью, в которой заявил о своей победе на выборах.

Отметим, что Трампа уже признал президентом телеканал Fox, придерживающийся республиканской ориентации. Однако и другие ведущие американские СМИ считают его победу предрешенной.

"Мы сотворили историю. Мы исцелим США, снова сделаем Америку великой, она снова станет процветающей и безопасной, как заслуживаете вы и ваши дети! Ее ждет золотой век, это великая победа американского народа!" – заявил Трамп под восторженные возгласы своих сторонников.

Кандидат отметил также, что контроль над Сенатом перешел к Республиканской партии и выразил надежду, что Палата представителей также будет с республиканским большинством. Трамп подчеркнул, что одержал победу и в общенародном голосовании. "Америка дала нам беспрецедентный мандат", - сказал Трамп.

Он поблагодарил свою супругу и детей, отметил кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса и его супругу, а также предпринимателя Илона Маска, поддержавшего его кандидатуру – Трамп назвал Маска гением и новой звездой республиканцев. Но по словам лидера этой партии, его победа – заслуга простых американцев. Политик также заявил, что его поддержка объединила все общины США.

Напомнил Трамп и о пережитом им покушении: "Многие говорили мне, что Господь сохранил мне жизнь не просто так. У нас есть миссия - вернуть Америке величие. Я посвящу этой работе каждую унцию своей энергии, духа и борьбы. Главное – преодолеть раскол, охвативший Америку в последние четыре года", – повторил он, завершив речь заявлением "Боже, храни Америку!"

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