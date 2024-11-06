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Первые данные по выборам в США: в Индиане и Кентукки лидирует Трамп

время публикации: 06 ноября 2024 г., 01:59 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 02:17
Первые данные по выборам в США: в Индиане и Кентукки лидирует Трамп
AP Photo/Michael Conroy

Опубликованы первые предварительные данные по результатам выборов президента США в штатах Индиана и Кентукки. В обоих штатах, считающихся традиционно "республиканскими", ожидаемо лидирует Дональд Трамп.

По данным AP, в Индиане Дональд Трамп набирает около 62% голосов, Камала Харрис – около 37%. В Кентукки: Трамп – 71%, Харрис – 28%.

Эти два штата в совокупности дают победителю 19 голосов выборщиков.

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