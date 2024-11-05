Трамп заявил об ожидании "большой победы" и "мошенничестве" в Пенсильвании
время публикации: 05 ноября 2024 г., 23:53 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 23:58
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с видеообращением в своей социальной сети Truth Social.
Трамп сказал: "Сегодня ночью нас ожидает большая победа".
В то же время он заявил о "массовом мошенничестве" на выборах в колеблющемся штате Пенсильвания. Это может означать, что республиканцы будут добиваться дополнительных проверок по Пенсильвании в случае, если результаты будут не в их пользу.