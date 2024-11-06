Выборы президента США: Трамп лидирует во Флориде, Харрис побеждает в Вермонте
время публикации: 06 ноября 2024 г., 02:03 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 02:11
Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.
Судя по имеющейся информации, Камала Харрис одержала ожидаемую победу в штате Вермонт (3 голоса выборщиков).
При этом Трамп лидирует во Флориде (30 голосов выборщиков), где результат пока неочевиден.
На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 19, Харрис – 3.