Выборы президента США: Трамп побеждает в Айове и Луизиане, лидируя по голосам выборщиков
время публикации: 06 ноября 2024 г., 05:40 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 05:59
Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.
Судя по информации Associated Press, Дональд Трамп побеждает в Айове и Луизиане, сохраняя лидерство по голосам выборщиков.
На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 210, Харрис – 113.
Судя по всему, итоги выборов будут определены по результатам голосования в колеблющихся штатах Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания, где пока у Трампа показатели лучше, чем у Камалы Харрис.