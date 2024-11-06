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Выборы президента США: Трамп побеждает в Айове и Луизиане, лидируя по голосам выборщиков

время публикации: 06 ноября 2024 г., 05:40 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 05:59
Выборы президента США: Трамп побеждает в Айове и Луизиане, лидируя по голосам выборщиков
AP Photo/Gerald Herbert

Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.

Судя по информации Associated Press, Дональд Трамп побеждает в Айове и Луизиане, сохраняя лидерство по голосам выборщиков.

На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 210, Харрис – 113.

Судя по всему, итоги выборов будут определены по результатам голосования в колеблющихся штатах Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания, где пока у Трампа показатели лучше, чем у Камалы Харрис.

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