Выборы президента США: Трамп побеждает в Айове и Луизиане, лидируя по голосам выборщиков

Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.

Судя по информации Associated Press, Дональд Трамп побеждает в Айове и Луизиане, сохраняя лидерство по голосам выборщиков.

На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 210, Харрис – 113.

Судя по всему, итоги выборов будут определены по результатам голосования в колеблющихся штатах Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания, где пока у Трампа показатели лучше, чем у Камалы Харрис.