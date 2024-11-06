Выборы президента США: Трамп побеждает в "колеблющейся" Северной Каролине
время публикации: 06 ноября 2024 г., 06:19 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 06:39
Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.
Судя по информации Associated Press, Дональд Трамп побеждает в Северной Каролине – одном из ключевых колеблющихся штатов. В то же время Камала Харрис ожидаемо побеждает в Орегоне и Нью-Мехико.
На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 230, Харрис – 192.