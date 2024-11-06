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Выборы президента США: Трамп побеждает в "колеблющейся" Северной Каролине

время публикации: 06 ноября 2024 г., 06:19 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 06:39
Выборы президента США: Трамп побеждает в "колеблющейся" Северной Каролине
AP Photo/George Walker IV

Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.

Судя по информации Associated Press, Дональд Трамп побеждает в Северной Каролине – одном из ключевых колеблющихся штатов. В то же время Камала Харрис ожидаемо побеждает в Орегоне и Нью-Мехико.

На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 230, Харрис – 192.

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