Выборы президента США: Харрис побеждает в штатах Калифорния и Вашингтон, сокращая разрыв

Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.

Судя по информации Associated Press, Камала Харрис ожидаемо побеждает в штатах Калифорния и Вашингтон, значительно сокращая отставание от Дональда Трампа, который побеждает в Айдахо и Монтане.

На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 214, Харрис – 179.