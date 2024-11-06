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Выборы президента США: Харрис побеждает в штатах Калифорния и Вашингтон, сокращая разрыв

время публикации: 06 ноября 2024 г., 06:02 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 06:08
Выборы президента США: Харрис побеждает в штатах Калифорния и Вашингтон, сокращая разрыв
AP Photo/Chris Pizzello

Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.

Судя по информации Associated Press, Камала Харрис ожидаемо побеждает в штатах Калифорния и Вашингтон, значительно сокращая отставание от Дональда Трампа, который побеждает в Айдахо и Монтане.

На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 214, Харрис – 179.

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