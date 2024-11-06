Выборы президента США: Харрис побеждает в штатах Калифорния и Вашингтон, сокращая разрыв
время публикации: 06 ноября 2024 г., 06:02 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 06:08
Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.
Судя по информации Associated Press, Камала Харрис ожидаемо побеждает в штатах Калифорния и Вашингтон, значительно сокращая отставание от Дональда Трампа, который побеждает в Айдахо и Монтане.
На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 214, Харрис – 179.