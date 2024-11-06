Завершилось голосование на выборах президента США: лидирует Трамп

Завершилось голосование на выборах президента США – 60-х в истории страны. Основными кандидатами на пост президента являются вице-президент Камала Харрис (Демократическая партия) и экс-президент США Дональд Трамп (Республиканская партия).

Выборы проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования проходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

На момент закрытия всех избирательных участков, по данным Associated Press, лидирует Трамп, набирающий 247 голосов выборщиков. Харрис пока набирает 214 голосов выборщиков. Другие оценки: CNN – 246/187, NBC – 246/194, Fox News – 267/216. Для победы надо набрать 270.

Трамп одержал победу в штатах Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Айдахо, Монтана, Айова, Луизиана, Юта, Миссури, Огайо, Техас, Вайоминг, Северная Дакота, Южная Дакота, Арканзас, Теннесси, Алабама, Миссисипи, Оклахома, Флорида, Индиана, Кентукки.

Харрис победила в штатах Вирджиния, Орегон, Нью-Йорк, Нью-Мехико, Калифорния, Вашингтон, Колорадо, Иллинойс, Нью-Джерси, Делавэр, Массачусетс, Коннектикут, Мериленд, Род Айленд, Вермонт, округе Колумбия и на Гавайях.

Предварительно: республиканцы обходят демократов на выборах в Сенат и Палату представителей Конгресса США, более успешны они были и на губернаторских выборах.

Во многом исход выборов зависит от "колеблющихся" штатов, где наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов в президенты от основных партий – Демократической и Республиканской. К таким штатам, судя по опросам, относятся Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. Как отмечено выше, в Северной Каролине и Джорджии победу одержал Трамп. По другим штатам из этого списка победитель пока не определен, но некоторое преимущество в большинстве из них имеет кандидат-республиканец.

Судя по прогнозам ведущих американских агентств и СМИ, Дональд Трамп побеждает на выборах.