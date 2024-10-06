Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 956-й день войны

Министерство обороны РФ 6 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 956-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже около двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й и 4-й танковых, 14-й, 30-й, 44-й, 53-й, 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Шийковка, Берестовое Харьковской области, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 28-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Пластун" и "Квертус", четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и пять полевых складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 30-й, 33-й, 54-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ступочки, Северск, Миньковка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки подразделений 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155-мм гаубица "Caesar" производства Франции и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 117-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Нелеповка, Дружба, Новооленовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Цукурино и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 55-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го и 429-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, два пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Великая Новоселка, Октябрь, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражены две контратаки подразделений 110-й, 116-й и 118-й бригад теробороны. Потери противника составили свыше 120 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128 горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 108-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новояковлевка, ЖеребянкИ Запорожской области, Львово и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, пять автомобилей и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32939 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18532 танка и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15680 орудий полевой артиллерии и минометов, 26973 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 71100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).