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Маск на митинге в поддержку Трампа обвинил демократов в намерении отменить демократию

время публикации: 06 октября 2024 г., 12:25 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 12:32
Маск на митинге в поддержку Трампа обвинил демократов в намерении отменить демократию
AP Photo/Alex Brandon

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вернулся в город Батлер, штат Пенсильвания, где три месяца назад на него было совершено покушение на предвыборном митинге. Трамп заявил, что намерен довести митинг до конца. Впервые к избирателям обратился и самый влиятельный из сторонников Трампа – предприниматель Илон Маск, один из богатейших людей в мире.

Илон Маск на предвыборном митинге Дональда Трама. Фоторепортаж

На этот раз сцена была отгорожена пуленепробиваемым стеклом. Свое выступление Трамп начал словами "как я говорил тут раньше", что было с восторгом встречено его сторонниками. Свое спасение во время покушения бывший президент поставил в заслугу божественному провидению и сотрудникам секретной службы. По его словам, "жестокий убийца" намеревался заставить его замолчать, но ему это не удалось.

Маск призвал сторонников Трампа зарегистрироваться в качестве избирателей. Он заявил, что, если кандидат от Республиканской партии не будет избран, выборы 2024 года станут последними. "Это самые важные выборы в жизни нашего поколения. Трамп должен победить, чтобы сохранить американскую демократию", – сообщил предприниматель.

Он также бросил камень в огород Джо Байдена, снявшего свою кандидатуру. "Один наш президент не может подняться на один лестничный пролет, а другой показывает кулак после того, как его ранили при покушении. Нет большего мужества, чем мужество под огнем", – добавил Маск.

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