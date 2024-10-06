Новая Зеландия впервые со времен Второй Мировой войны потеряла военный корабль

Королевский военно-морской флот Новой Зеландии сообщил о потере исследовательского судна Manawanui, которое село на мель недалеко от побережья Самоа. На корабле начался пожар, затем оно перевернулось и затонуло, сообщает BBC.

Все 75 членов экипажа покинули корабль, воспользовавшись шлюпками, и были спасены. Командование флота намерено поднять Manawanui, чтобы снизить возможный ущерб окружающей среде.

Исследовательское судно стало первым кораблем, потерянным ВМФ Новой Зеландии после окончания Второй Мировой войны. "Это очень грустный день для нашего флота", – заявила министр обороны Джудит Коллинс.