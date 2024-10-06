Накануне 7 октября по всему миру прошли антиизраильские манифестации

Десятки тысяч человек приняли участие в прошедших по всему миру манифестациях солидарности с палестинцами, приуроченных к первой годовщине войны в секторе Газы. Одновременно в западных столицах прошли произраильские демонстрации, участники которых хотели напомнить, что война началась с нападение ХАМАСа 7 октября и гибели 1200 израильтян.

В центре Лондона прошли сразу две демонстрации. В одной из них принял участие бывший первый министр Шотландии Хамза Юсуф. Манифестанты обвиняли Израиль в геноциде жителей Газы и призывали к бойкоту компаний и организаций, которые, по их словам, причастны к "израильским преступлениям". В число этих организаций попал и Британский музей.

В Риме наиболее агрессивно настроенные манифестанты, одетые в черное и скрывшие лица под масками, вступили в противостояние с полицией, начав забрасывать стражей порядка камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ был применен слезоточивый газ и водометы. Ранения получили три манифестанта и около 30 полицейских.

У Белого дома в Вашингтоне один из манифестантов совершил попытку самосожжения и поджог левый рукав одежды. Полицейские и другие демонстранты погасили пламя. Пострадавший Самюэль Мена был доставлен в больницу.