Камала Харрис встретилась c лидерами мусульманской общины США

Вице-президент США Камала Харрис, кандидат от Демократической партии на пост президента, провела в Мичигане встречу с лидерами мусульманской и арабской общин. Участники встречи призвали Харрис пересмотреть политику администрации Джо Байдена в отношении Израиля.

Ваиль Альзайят, лидер поддержавшего Харрис мусульманского общественного движения Emgage Action, выразил разочарование политикой США и попросил Харрис сделать все, что в ее силах, чтобы добиться прекращения огня и пересмотра американской политике в регионе.

Он рассказал телеканалу CNN, что Харрис воздержалась от обещаний, но заявила, что выступает за прекращение военных действий и делает все, что в ее силах. Мусульманские лидеры вновь призвали ее дистанцироваться от политики Байдена.

В Мичигане сосредоточена значительная часть мусульманских избирателей. Это один из ключевых штатов, и поддержка мусульман здесь может оказаться решающей. Предвыборный штаб Харрис уделяет мусульманским избирателям особое внимание.