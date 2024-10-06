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Мир

Камала Харрис встретилась c лидерами мусульманской общины США

время публикации: 06 октября 2024 г., 09:54 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 10:12
Камала Харрис встретилась в лидерами мусульманской общины США
AP Photo/Julia Nikhinson

Вице-президент США Камала Харрис, кандидат от Демократической партии на пост президента, провела в Мичигане встречу с лидерами мусульманской и арабской общин. Участники встречи призвали Харрис пересмотреть политику администрации Джо Байдена в отношении Израиля.

Ваиль Альзайят, лидер поддержавшего Харрис мусульманского общественного движения Emgage Action, выразил разочарование политикой США и попросил Харрис сделать все, что в ее силах, чтобы добиться прекращения огня и пересмотра американской политике в регионе.

Он рассказал телеканалу CNN, что Харрис воздержалась от обещаний, но заявила, что выступает за прекращение военных действий и делает все, что в ее силах. Мусульманские лидеры вновь призвали ее дистанцироваться от политики Байдена.

В Мичигане сосредоточена значительная часть мусульманских избирателей. Это один из ключевых штатов, и поддержка мусульман здесь может оказаться решающей. Предвыборный штаб Харрис уделяет мусульманским избирателям особое внимание.

Мир
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