Зеленский: в боях в Курской области армия РФ потеряла около 6000 солдат убитыми и ранеными

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в пятницу, 6 сентября, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая проходит на авиабазе NATO Рамштайн в Германии, заявил, что в настоящее время под контролем ВСУ более 1,3 тыс. кв. км территории Курской области РФ, что включает примерно 100 населенных пунктов.

"Значительная часть этой территории была оставлена российскими войсками. Они просто бежали, когда увидели приближение наших войск. Значительная часть территории была взята под контроль нашими войсками в ходе боя", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, за первый месяц боев в Курской области российские войска потеряли около 6000 солдат убитыми и ранеными, а также десятки тысяч российских военнослужащих в других зонах боевых действий.

Зеленский подчеркнул, что боевые действия ВСУ в Курской области привели к срыву планов командования армии РФ по новой наступательной операции на город Сумы.

В том время Зеленский отметил, что, пока ВСУ продвигаются в Курской области, российская армия продолжает наступление в Украине. "Наиболее боеспособные подразделения российской армии участвуют в расширении зоны оккупации нашей территории в Донецкой области. Это четкий выбор Москвы. Путин хочет больше оккупировать Украину, чем безопасности для России", – сказал Зеленский.

(Цитируется по публикациям агентства "Интерфакс-Украина")