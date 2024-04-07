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В Малайзии арестован израильский криминальный авторитет, на которого готовилось покушение

время публикации: 07 апреля 2024 г., 09:57 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 10:02
В Малайзии арестован израильский криминальный авторитет, на которого готовилось покушение
Flash90. Фото: М.Шай

Согласно сообщениям СМИ, малайская полиция арестовала израильского криминального авторитета Эрана Хайю, который объявлен в Израиле в розыск. Как утверждается, именно на него должен был совершить покушение Шалом Авитан.

Напомним, что Авитан был арестован в конце марта, через две недели после прилета в Малайзию. В ходе обыска у него было обнаружено шесть пистолетов и около 200 патронов. Он прибыл в страну по французскому паспорту, однако предъявил и израильский.

Об аресте Авитана в конце марта рассказал генеральный инспектор полиции Тан Шри Разарудин Хусейн. По его словам, задержание 38-летнего израильтянина было произведено через две недели после того, как он прибыл в Малайзию через международный аэропорт в Куала-Лумпуре 12 марта, в отеле "Джеланг Ампонг".

Как сообщает Mako, вместе с Эраном Хайей были задержаны гражданин Грузии и два гражданина Турции, которые были его телохранителями. Турецкий паспорт были и у криминального авторитета.

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