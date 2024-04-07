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Паводок на Урале признан ЧС федерального характера, власти предлагают запретить продажу спиртного

время публикации: 07 апреля 2024 г., 13:32 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 14:04
Паводок на Урале признан ЧС федерального характера, власти предлагают запретить продажу спиртного
Administration of the city of Orenburg Telegram Channel via AP

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил о решении квалифицировать паводок в Оренбургской области как чрезвычайную ситуацию федерального характера. С 4 апреля там действовал режим ЧС регионального уровня.

Куренков также предложил на время паводка запретить продажу в пострадавших районах алкогольных напитков и заморозить цены на продукты, чтобы не допустить их роста. Прокуратура проверяет сообщения о спекулятивном завышении цен в Орске.

Мэрия Оренбурга сообщает, что за последние сутки уровень реки Урал у города поднялся еще на 28 сантиметров. Уровень реки вблизи города составляет 856 сантиметров при неблагоприятном уровне в 760 см, опасном – в 930 см.

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