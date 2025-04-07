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Мир

Израильский посол в Эфиопии изгнан с мероприятия памяти геноцида тутси

Африка
Израиль
время публикации: 07 апреля 2025 г., 22:47 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 22:49
Израильский посол в Эфиопии изгнан с мероприятия памяти геноцида тутси
Flash90. Фото: А.Паруш

Посол Израиля в Эфиопии Авраам Нагоса был изгнан с проходившей в штаб-квартире Африканского союза в Аддис-Абебе конференции, посвященной памяти жертв геноцида тутси в Руанде в 1994 году.

Решение, причиной которого стал отказ представителей нескольких стран участвовать в мероприятии вместе с израильским послом, было принято дежурным председателем Африканского союза Махмудом Юсуфом, представляющим Джибути.

Министерство иностранных дел Израиля резко осудило это решение. "Возмутительно, что Юсуф придал антиизраильскую окраску мероприятию памяти жертв геноцида тутси, на которое был приглашен израильский посол. Это фундаментальное непонимание истории еврейского и руандийского народов", – говорится в заявлении МИД.

В то же время террористическая группировка ХАМАС сообщила, что приветствует решение руководства Африканского союза.

Мир
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