x
07 апреля 2025
|
последняя новость: 23:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 апреля 2025
|
07 апреля 2025
|
последняя новость: 23:19
07 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Дональд Трамп объявил о начале прямых переговоров с Ираном по его ядерной программе

Иран
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 07 апреля 2025 г., 22:40 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 22:41
Дональд Трамп
AP Photo/Evan Vucci

Отвечая на вопросы журналистов после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, Дональд Трамп объявил о начале прямых переговоров с Ираном по его ядерной программе.

По словам Трампа, переговоры начнутся в ближайшую субботу. Президент США подчеркнул, что переговоры "предпочтительнее любого другого сценария". Биньямин Нетаниягу в свою очередь добавил: "Мы едины в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Если мы сможем достичь соглашения – это хорошо".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 апреля 2025

Трамп: "Я лучший президент США, о котором мог мечтать Израиль"