Отвечая на вопросы журналистов после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, Дональд Трамп объявил о начале прямых переговоров с Ираном по его ядерной программе.

По словам Трампа, переговоры начнутся в ближайшую субботу. Президент США подчеркнул, что переговоры "предпочтительнее любого другого сценария". Биньямин Нетаниягу в свою очередь добавил: "Мы едины в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Если мы сможем достичь соглашения – это хорошо".