К катастрофическим последствиям наводнения в Ливии в 2023 году привели инженерные ошибки

Ученые Еврейского университета показали, что разрушительное наводнение 2023 года в Дерне, Ливия, было не только результатом экстремальных осадков, но и ошибками в создании и эксплуатации плотин.

В результате наводнения в Дерне погибли более тысяч человек.

Благодаря гидрологическому моделированию и анализу спутниковых данных в новой работе ученые показали, что, хотя шторм "Даниэль" принес сильные дожди, катастрофа была вызвана прорывами плотин и некорректной оценкой рисков, что увеличило разрушения почти в 20 раз. Ученые подчеркивают, что в засушливых регионах высокая неопределенность в анализе рисков в сочетании с уязвимой инфраструктурой представляют собой постоянную угрозу.

Работа опубликована в журнале Science Advances.

В исследовании рассматривается смертоносное сочетание экстремальных осадков от средиземноморского тропического циклона шторма "Даниэль" и разрушения двух насыпных плотин в Вади Дерна. Ученые использовали комбинацию атмосферного повторного анализа, спутниковых данных и гидрологическое моделирование, чтобы реконструировать последовательность событий, которые привели к наводнению и разрушениям в Дерне.

Выводы ученых показывают, что, хотя интенсивность осадков была высокой, она не была беспрецедентной: такие штормы случаются в регионе раз в несколько десятилетий. Моделирование показывает, что если бы плотины вообще не были построены, воздействие наводнения на город было бы значительно меньше. Наличие плотин создало ложное чувство безопасности, поощряя строительство в уязвимых районах. Когда плотины рухнули, возникший поток вызвал катастрофические разрушения, сметая целые кварталы и унося тысячи жизней.

"Наши выводы ясно показывают, что катастрофа в Дерне была не только результатом экстремальных погодных условий, но и неудачным управлением рисками. Хотя такие штормы, как "Даниэль", редки, они не беспрецедентны, – пишут авторы. – Если бы плотины были правильно спроектированы или использовалась другая стратегия предотвращения наводнений и степень опасности надлежащим образом была доведена до сведения населения, эту трагедию можно было бы значительно смягчить".

Исследование служит напоминанием о проблемах и трудностях, связанных с опорой на инфраструктуры для предотвращения наводнений. Без упреждающего управления рисками, надлежащего обслуживания гидрологических сооружений и прозрачной коммуникации с общественностью сами меры защиты от наводнений могут стать причиной трагедии.