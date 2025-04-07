Бельгийский принц обратился за помощью в службу национального страхования

Принц Лоран, младший брат бельгийского короля Филиппа, обратился в суд с требованием начать выплачивать ему помощь от службы национального страхования. Он заявляет, что как работающий член королевской семьи имеет на нее право.

Все расходы принца оплачиваются из государственной казны за счет цивильного листа, составляющего 388000 евро в год. Кроме того, государство оплачивает ему резиденцию. Однако Лоран заявляет, что большинство этой суммы уходит на зарплаты прислуги и уход за домом, а также на поездки, которые он предпринимает как член королевской семьи.

"Для меня не столь важна сама сумма, как принцип. По закону, мигрант приезжает в Бельгию, регистрируется и начинает получать пособие. Я тоже из семьи мигрантов, только моя семья основала эту страну", – заявляет принц.

Адвокат члена королевской семьи Оливье Рийкарт отмечает, что право на социальное страхование имеют все граждане Бельгии – от самых бедных до самых богатых. По его словам, на руки принц получает около 5000 евро в месяц, что сравнимо с зарплатой менеджера. Однако никакой социальный пакет ему не положен – так, ему не оплачивают больничные, а медицинская страховка ограничена.