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Мир

Кот из Миннесоты попал в Книгу Гиннесса за самый длинный в мире хвост. Видео

США
Рекорды мира
Животные
время публикации: 07 апреля 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 09:36
Мейн-кун (иллюстрация)
AP Photo/Martin Meissner

Мейн-кун серебристого окраса из Миннесоты установил мировой рекорд по длине хвоста и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Кот по имени Мистер Пагсли Аддамс обладает хвостом длиной 46,99 см, что делает его домашним котом с самым длинным хвостом в мире. Прошлый установленный рекорд составлял 40,8 см. По словам его владелицы, Аманды Кэмерон, двухлетний мейн-кун, названный в честь персонажа из "Семейки Аддамс", всегда выделялся своим длинным хвостом.

Пагсли родом из семьи мейн-кунов – самой крупной породы домашних кошек, приспособленных к суровым зимам Миннесоты. Обычно мейн-куны достигают своего полного размера к четырем-пяти годам, становясь крупными и мощными кошками с густым мехом. Эти кошки часто используют свои большие пушистые хвосты как подушки или для сохранения тепла, а их лапы с порами выполняют роль природных снегоступов.

Кэмерон рассказала, что о необычной длине хвоста она впервые услышала во время первого визита к ветеринару, но не обратила на это внимания, пока не вернулась к теме при следующем визите спустя полгода. Когда она поделилась об этом со своими детьми, их первой реакцией было желание узнать, кто в данный момент является владельцем титула самого длинного хвоста в мире.

Так семья обнаружила, что хвост Пагсли почти на 7 сантиметров длиннее действующего чемпиона. Теперь хвостатый кот стал настоящей местной звездой, и его семья уже строит планы на новые возможные титулы для него, ведь в этом году Книга рекордов Гиннесса празднует свое 70-летие.

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