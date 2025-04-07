Трамп: "Я лучший президент США, о котором мог мечтать Израиль"

В Белом доме прошли переговоры между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Встреча началась в 13:30 (20:30 по израильскому времени). Биньямин Нетаниягу и сопровождающие его лица были приглашены на обед в Белом доме, после чего состоялась встреча в расширенном составе, затем лидеры двух стран провели личную беседу.

Несмотря на то, что Белый дом ещё до приезда Нетаниягу объявил об отмене совместной пресс-конференции, по окончании встречи, продолжавшейся около двух часов, Трамп и Нетаниягу вышли к журналистам и после совместного заявления ответили на вопросы.

Для меня большая честь принимать здесь особого человека. Я знаю его уже давно. Мы пришли к нескольким хорошим решениям", – сказал Трамп, открывая брифинг. Затем он добавил: "Я лучший президент, о котором когда-либо мечтал Израиль". Трамп также обозначил темы, обсуждавшиеся на встрече: торговлю, Иран и войну в Газе.

Биньямин Нетаниягу заявил, что он согласен с тем, что международная торговля должна быть справедливой, и сообщил, что торговые ограничения будут сняты. "У меня была возможность поговорить с министром торговли США Говардом Лютником, и я надеюсь, что мы быстро найдем решение", – сказал Нетаниягу. Когда в конце брифинга Трампа спросили, будут ли отменены пошлины на израильские товары, он ответил: "Я не уверен, что отменю пошлины для Израиля. Посмотрим…"

Касаясь темы заложников, Нетаниягу заявил, что это "невыносимая, очень личная история". "Стив Виткофф сумел вытащить из Газы 25 человек, и мы сейчас работаем над новой сделкой. Мы надеемся, что у нас все получится, мы стремимся освободить всех, а также устранить зловещую тиранию ХАМАСа в Газе, чтобы позволить жителям Газы сделать свой выбор".

На вопрос израильского журналиста Сулеймана Масуадэ о войне в Газе, Дональд Трамп ответил, что он хотел бы, чтобы она закончилась как можно скорее.

Когда Трампу задали вопрос о его плане относительно Газы, он переадресовал его Нетаниягу. "Людям следует предоставить свободу выбора. Мы говорили о странах, готовых принять жителей Газы. Я думаю, что это было бы правильно". Дональд Трамп добавил, что США примут участие в управлении сектором Газы после войны. "Это прекрасное место, в котором никто не хочет жить. Уровень смертности в Газе невероятен. Израиль не должен отказываться от этой территории. Я знаю, почему он отказался раньше – потому что ему обещали мир, но это не сработало. Газа – одно из самых опасных мест в мире".

Отвечая на вопросы журналистов, Дональд Трамп сообщил, что в ближайшую субботу начнутся прямые переговоры с Ираном по вопросу "ядерного соглашения". Он подчеркнул, что переговоры предпочтительнее любого другого сценария. "Если переговоры не увенчаются успехом, я думаю, Иран окажется в большой опасности", – добавил Трамп. Реакция Нетаниягу была сдержанной: "Мы едины в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Если мы сможем достичь соглашения – это хорошо".

На встрече также обсуждалась укрепление турецкого присутствия в Сирии. "Мы не хотим, чтобы Турция использовала Сирию в качестве базы для своих операций. Мы говорили о том, как мы можем избежать конфликта". Трамп, в свою очередь, заявил, что ему нравится Эрдоган и он готов выступить посредником на переговорах с Анкарой.