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В США по подозрению в подготовке политических убийств арестован пакистанец, связанный с Ираном

время публикации: 07 августа 2024 г., 09:15 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 09:24
В США по подозрению в подготовке политических убийств арестован пакистанец, связанный с Ираном
AP Photo/Nati Harnik

Министерство юстиции США предъявило обвинение гражданину Пакистана в связи с участием в заговоре с целью убийства американских политиков, в том числе – и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщают американские СМИ и, в частности, телеканал CNN.

Согласно материалам дела, 46-летний Асиф Мерчант был связан с иранскими спецслужбами. Он встречался в Нью-Йорке с исполнителем планируемых убийств. Теракты были запланированы на август и сентябрь. Глава ФБР Кристофер Рэй назвал план взятым из иранских учебников.

Мерчант был арестован 12 июля, когда попытался покинуть США. Он находится под арестом. Согласно материалам дела, он некоторое время прожил в Иране и завел там семью. На следствии арестованный сообщил, что планировал атаки против тех, кто несет угрозу Пакистану и исламскому миру.

Напомним, что 13 июня на предвыборном митинге в Пенсильвании было совершено покушение на Дональда Трампа. Кандидата в президенты ранило в ухо, стрелок был уничтожен. Нет никаких признаков, что это убийство также было связано с Ираном.

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