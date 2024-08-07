Жительница Лос-Анджелеса, арестованная в России за донат Украине, признала свою вину

Гражданка РФ и США Ксения Карелина, арестованная в Свердловске во время визита к родственникам по подозрению в госизмене, признала свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Карелиной Михаила Мушаилова.

Ксения Карелина – подруга бывшего чемпиона IBO в полусреднем весе Криса ван Хердена – в последние годы проживала в Лос-Анджелесе и работала в спа-салоне Ciel Spa. Она была арестована в Екатеринбурге, куда прилетела навестить 90-летнюю бабушку, родителей и младшую сестру.

20 февраля на сайте ФСБ появилось сообщение, что 33-летняя жительница Лос-Анджелеса "причастна к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны".

По данным CNN, Карелину обвиняют в пожертвовании 51,80 доллара украинской благотворительной организации в США.

Защита ожидает, что Свердловский областной суд вынесет приговор Карелиной на следующем заседании, которое состоится 8 августа.