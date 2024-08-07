Джон Кирби: "Соглашение между Израилем и ХАМАСом ближе, чем когда-либо"

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что соглашение о прекращении огня между в секторе Газы и возвращению заложников "ближе, чем когда-либо". Он отметил, что Израилю и ХАМАСу осталось "завершить заключительный этап работы, чтобы положить конец происходящему сейчас".

Рассказывая о ситуации на Ближнем Востоке, Кирби заявил, что Белый дом занят "интенсивной дипломатией" для того, чтобы избежать полномасштабной войны в регионе. Отметим, что дипломатические усилия предпринимаются также "многими союзниками и партнерами США".

Комментируя заявление Кирби по поводу сделки канцелярия Биньямина Нетаниягу сообщила, что Израиль передал ХАМАСу через посредников свое предложение, на которое до сих пор не было получено ответа.