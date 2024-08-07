Российские власти выдали тело Павла Кушнира, скончавшегося в биробиджанском СИЗО после голодовки

Российские власти выдали тело 39-летнего музыканта Павла Кушнира, который скончался в СИЗО Биробиджана после продолжительной голодовки. Прощание с Кушниром состоится 8 августа в Биробиджане. Тело Павла будет кремировано.

Официально о задержании Кушнира не сообщалось. В конце мая 2024 года в сообществе "Нетипичный Биробиджан" в соцсети "Вконтакте" появилось сообщение о задержании пианиста и возбуждении против него уголовного дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК).

Павел Кушнир – выпускник Московской консерватории имени Чайковского. По данным СМИ, в середине 2022 года он переехал в Биробиджан и работал в областной филармонии. Музыкант выступал против полномасштабного вторжения России в Украину и издал свою антивоенную книгу.

По версии следствия, он якобы создал "в популярном видеохостинге собственный канал", где "призывал к насильственному свержению конституционного строя в РФ путем революции". Кушнир, выяснило издание "Вот Так", действительно вел ютуб-канал "Иноагент Малдер", где с ноября 2022 года опубликовал четыре ролика с критикой властей и осуждением войны против Украины.

Как сообщает Радио "Свобода", отношения Павла с родными расстроились после российской аннексии Крыма. Кушнир выступал против агрессии, его мать и брат поддерживали действия России. В связи с этим они практически перестали с ним общаться. Сейчас мать отказывается проводить независимую экспертизу, чтобы узнать причину смерти сына.

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