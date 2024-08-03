Источники: в Биробиджане в СИЗО умер пианист и антивоенный активист Павел Кушнир

Правозащитница и основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сообщила о смерти в биробиджанском СИЗО 39-летнего пианиста Павла Кушнира, передает "Настоящее время".

По словам Романовой, Павла Кушнира обвиняли в совершении теракта (часть 1 статьи 205 УК). "Официально об этом не было объявлено. Мы получили письмо от его сокамерников и вообще получили письма из этого СИЗО, то есть сомнений больших нет, что он погиб", – сказала она в эфире "Настоящего Времени".

Изданию "Вот Так" информацию о смерти музыканта подтвердила его подруга детства, пианистка Ольга Шкрыгунова. По данным Романовой, Кушнир сидел на сухой голодовке и "его тело не выдержало".

Официально о задержании Павла Кушнира не сообщалось. В конце мая 2024 года в сообществе "Нетипичный Биробиджан" в соцсети "Вконтакте" появилось сообщение о задержании пианиста и возбуждении против него уголовного дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК).

Павел Кушнир – выпускник Московской консерватории имени Чайковского. По данным СМИ, в середине 2022 года он переехал в Биробиджан и работал в областной филармонии. Музыкант выступал против полномасштабного вторжения России в Украину и издал свою антивоенную книгу.

По версии следствия, он якобы создал "в популярном видеохостинге собственный канал", где "призывал к насильственному свержению конституционного строя в РФ путем революции". Кушнир, выяснило издание "Вот Так", действительно вел ютуб-канал "Иноагент Малдер", где с ноября 2022 года опубликовал четыре ролика с критикой властей и осуждением войны против Украины.