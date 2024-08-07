В Курской области введен режим ЧС, Путин заявил о масштабной провокации "киевского режима"

Президент России Владимир Путин на состоявшемся 7 августа заседании правительства прокомментировал ситуацию в Курской области, на территории которой ведет успешные боевые действия по меньшей мере одна тактическая батальонная группа украинской армии.

"Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию: ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", – заявил российский лидер.

"Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, министерства обороны, генеральным штабом, ФСБ, имею ввиду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности. И заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области, – добавил он.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил о введении на территории области режима чрезвычайной ситуации. Росгвардия сообщила об усилении мер безопасности на Курской АЭС.