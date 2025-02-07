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Мир

На Аляске пропал пассажирский самолет

время публикации: 07 февраля 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 10:28
На Аляске пропал пассажирский самолет
AP Photo/Mark Thiessen

Самолет Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании Bering Air с десятью людьми на борту (девять пассажиров и пилот) пропал на Аляске. Поисково-спасательные работы затруднены сложными метеоусловиями.

Департамент общественной безопасности Аляски передает, что поиски ведутся примерно с 16:00 6 февраля по местному времени.

Судя по имеющимся данным, самолет вылетел из Уналаклита, на западе Аляски, и следовал в Ном. Примерно через час после вылета связь с ним была потеряна.

Компания Bering Air обслуживает 32 деревни на западе Аляски, осуществляя обычно по два рейса в сутки с понедельника по субботу из каждого населенного пункта.

В поисково-спасательной операции участвуют Национальная гвардия, береговая охрана и армия. Задействован самолет береговой охраны C-130 со специализированным оборудованием, позволяющим находить людей в условиях плохой видимости.

Мир
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