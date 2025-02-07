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Генштаб ВСУ: сбит 81 из 112 беспилотников, запущенных российскими военными

Война в России
Война в Украине
время публикации: 07 февраля 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 09:49
Генштаб ВСУ: сбит 81 из 112 беспилотников, запущенных российскими военными
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 7 февраля 2025 года российские военные выпустили по Украине 112 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 81 беспилотник, запущенный российскими военными. Еще 31 "шахед" был локационно потерян в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

В результате атаки БПЛА был причинен ущерб в Сумской, Киевской и Хмельницкой областях.

Мир
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