Генштаб ВСУ: сбит 81 из 112 беспилотников, запущенных российскими военными

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 7 февраля 2025 года российские военные выпустили по Украине 112 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 81 беспилотник, запущенный российскими военными. Еще 31 "шахед" был локационно потерян в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

В результате атаки БПЛА был причинен ущерб в Сумской, Киевской и Хмельницкой областях.