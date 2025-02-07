Трамп заявил, что он "вероятно" встретится с Зеленским на следующей неделе
время публикации: 07 февраля 2025 г., 21:21 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 21:39
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 7 февраля, что он "вероятно" встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе, сообщает ВВС.
"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", – цитирует его агентство.
На вопрос, состоится ли такая встреча в Вашингтоне, Трамп ответил, что "это может быть Вашингтон – ну, я не поеду туда".
"Интерфакс-Украина" предполагает, что "туда" – это Мюнхенская конференция по безопасности, которая состоится на следующей неделе.