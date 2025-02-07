Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналиста Валерия Панюшкина
время публикации: 07 февраля 2025 г., 16:37 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 16:42
Министерство юстиции России обновило реестр "иностранных агентов", включив в него шесть человек и одну организацию.
В реестр, в частности, попали журналист Валерий Панюшкин и правозащитный проект "Зона солидарности", который помогает преследуемым за антивоенные действия.
Кроме того, "иноагентами" объявлены: журналистка "Русской службы Би-би-си" Анастасия Голубева;
политтехнолог и бывший консультант Бориса Березовского Михаил Шейтельман; журналистка Светлана Осипова; активистка Анастасия Шевченко; политолог Ирина Бусыгина.
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