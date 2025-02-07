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Мир

Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналиста Валерия Панюшкина

Россия
время публикации: 07 февраля 2025 г., 16:37 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 16:42
Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналиста Валерия Панюшкина
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министерство юстиции России обновило реестр "иностранных агентов", включив в него шесть человек и одну организацию.

В реестр, в частности, попали журналист Валерий Панюшкин и правозащитный проект "Зона солидарности", который помогает преследуемым за антивоенные действия.

Кроме того, "иноагентами" объявлены: журналистка "Русской службы Би-би-си" Анастасия Голубева;

политтехнолог и бывший консультант Бориса Березовского Михаил Шейтельман; журналистка Светлана Осипова; активистка Анастасия Шевченко; политолог Ирина Бусыгина.

Мир
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