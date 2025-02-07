Госсекретарь США на следующей неделе посетит Израиль и другие страны Ближнего Востока
На следующей неделе госсекретарь США Марко Рубио совершит свой первый визит на Ближний Восток, объявил Госдепартамент.
Рубио прибудет на Мюнхенскую конференцию по безопасности, а затем посетит Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию – с 13 по 18 февраля.
Очевидно, одной из центральных тем, которые придется комментировать Рубио, станет план президента США Дональда Трампа о переселении жителей Газы.
Марко Рубио уже попытался "понизить градус" дискуссий на эту тему, пояснив, что Трамп говорил о временном переселении. Он также заявил, что Трамп ищет поддержки для восстановления Газы у стран, которые "имеют как экономические, так и технологические возможности", по всей видимости, имея в виду богатые арабские государства Персидского залива.
Отметим, что первой зарубежной поездкой Рубио в должности госсекретаря США стал визит в страны Латинской Америки.