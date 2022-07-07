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    В мире

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает пост главы консерваторов

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    Премьер-министр Борис Джонсон покидает пост главы консерваторов
    Mary Turner/Pool via AP, File     Премьер-министр Борис Джонсон покидает пост главы консерваторов
    Jack Hill, Pool Photo via AP, File

    Как сообщает телеканал BBC, глава британского правительства Борис Джонсон объявит 7 июля об уходе с поста лидера Консервативной партии. Он продолжит исполнять обязанности премьер-министра до осени 2022 года, когда состоится партийная конференция, на которой будет избран его преемник.

    Только за последние двое суток об отставке сообщили около 50 членов кабинета, среди которых были и давние союзники Джонсона. Однако против лидера партии выступили и политики, пришедшие им на смену, в том числе новый министр финансов Надим Захави.

    "Вчера я сообщил премьер-министру и моим коллегам, что все движется в ясном направлении и что он должен покинуть свой пост достойно. Из уважения и с надеждой, что он послушает человека, который уже 30 лет является его другом, я сохранял это в тайне", – сообщил Захави.

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    Министр, выражающий позицию большинства партийного руководства, подчеркнул, что правительство, занимающееся решением внутренних проблем, не может решать две главные проблемы, стоящие перед Великобританией. Речь идет об инфляции и российском вторжении в Украину.

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    Главным достижением Джонсона стала реализация соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Он также стал лидером Западного мира в том, что касается поддержки Украины в войне с Россией. Однако его правление было омрачено многочисленными скандалами, а его стиль руководства вызывал множество вопросов.

    Премьер-министр оказался под огнем критики после того, как стало известно, что он, несмотря на решения собственного кабинета о карантине, принимал участие в вечеринках, проходивших в его резиденции. Джонсон выплатил штраф и принес извинения, но это было сочтено недостаточным.

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    Следующий скандал оказался для премьера роковым. В последние дни стало известно, что Крис Пинчер, один из высокопоставленных функционеров партии, устроил пьяный дебош в ночном клубе и домогался двух мужчин. Как выяснилось, при назначении Пинчера на высокий пост Джонсон проигнорировал информацию о том, что у того есть предыстория сексуальных домогательств.

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