Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об уходе с поста председателя Консервативной партии. В заявлении, сделанном у входа в резиденцию главы правительства на Даунинг-стрит, 10, он сообщил, что продолжит исполнять обязанности премьера, пока партия не назовет его преемника.

"Воля Консервативной партии состоит в том, что ей нужен новый председатель, а значит, и новый премьер-министр. Процесс его выбора начат. Я хочу поблагодарить миллионы человек, проголосовавших за нас на выборах 2019 года. Многие из вас проголосовали за консерваторов впервые. Спасибо вам за этот замечательный мандат", – заявил премьер-министр.

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"В последние несколько месяцев наше правительство возглавило борьбу Запада против агрессии Путина в Украине. Я хочу сказать украинскому народу: я знаю, что мы, британцы, продолжим поддерживать вас в борьбе за свободу – столько, сколько потребуется", – сказал он.

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Еще утром 7 июля Джонсон заявлял, что будет бороться за свой пост. Однако после того, как более 60 министров и высокопоставленных партийных функционеров заявили об отставке, политик осознал, что битва проиграна. Перед тем, как выступить с заявлением, он сообщил о решении королеве Елизавете Второй.

Лидер лейбористов Кейр Стармер приветствовал отставку Джонсона, но заявил, что если консерваторы не лишат его немедленно и поста премьер-министра, он инициирует вотум недоверия. "Наконец-то его собственная партия решила, что он не подходит для премьерства", – сказал он.

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Александр Борис фон Пфеффель Джонсон, получил образование в Итоне и в Оксфордском университете, специализируясь на классической истории и литературе. Бывший журналист, впервые избран в парламент в 2001 году. Был мэром Лондона, министром иностранных дел. В 2019 году возглавил Консервативную партию и привел ее к самой крупной победе с 1987 года.

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Главным достижением Джонсона стала реализация соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Он также стал лидером Западного мира в том, что касается поддержки Украины в войне с Россией. Однако его правление было омрачено многочисленными скандалами, а его стиль руководства вызывал множество вопросов.

Премьер-министр оказался под огнем критики после того, как стало известно, что он, несмотря на решения собственного кабинета о карантине, принимал участие в вечеринках, проходивших в его резиденции. Джонсон выплатил штраф и принес извинения, но это было сочтено недостаточным.

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Следующий скандал оказался для премьера роковым. В последние дни стало известно, что Крис Пинчер, один из высокопоставленных функционеров партии, устроил пьяный дебош в ночном клубе и домогался двух мужчин. Как выяснилось, при назначении Пинчера на высокий пост Джонсон проигнорировал информацию о том, что у того есть предыстория сексуальных домогательств.