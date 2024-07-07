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Второй тур выборов во Франции: Ле Пен против всех

время публикации: 07 июля 2024 г., 09:41 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 09:51
Второй тур выборов во Франции: Ле Пен против всех
AP Photo/Jeremias Gonzalez

Во Франции проходит 7 июля второй раунд парламентских выборов. По его итогам станет ясно, удастся ли ультраправому "Национальному объединению" во главе с Марин Ле Пен и Жорданом Барделла заручиться парламентским большинством и впервые сформировать правительство.

По итогам первого тура НО получило 33% голосов, альянс правых и ультраправых "Новый народный фронт" 28%, центристские партии, поддерживающие президента Эммануэля Макрона, всего 20% голосов избирателей.

Всего в несколько десятках округов победитель определился в первом туре. Сегодня будут определены имена 501 из 577 депутатов Национальной ассамблеи. Левые и центристы объединяют усилия, чтобы не допустить победы "Национального объединения".

Напомним: "Новый народный фронт" предписал своим кандидатам, занявшим третье место, сняться с выборов и поддержать список "Вместе", в который вошли сторонники президента Макрона. Так же поступили и многие кандидаты от "Вместе".

Однако в этом движении единства не наблюдается – многие из вышедших во второй тур заявили, что не видят оснований поддерживать ультралевых, чтобы остановить ультраправых. Несколько дней назад и сам Макрон заявил о невозможности формирования коалиции с "Непокоренной Францией".

Мир
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Итоги первого тура выборов во Франции: лидирует правое "Национальное объединение"