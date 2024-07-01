Итоги первого тура выборов во Франции: лидирует правое "Национальное объединение"

30 июня во Франции прошел первый тур досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

О решении по поводу роспуска нацсобрания и объявления досрочных выборов президент Франции Эммануэль Макрон объявил 9 июня.

МВД Франции публикует результаты первого тура (возможны незначительные изменения в связи с пересчетом данных по нескольким округам).

Согласно официальным данным, наилучший результат в первом туре показала правая партия "Национальное объединение" под руководством Жордана Барделлы (основатель партии – Жан-Мари Ле Пен). Она набрала более 33% голосов (опросы перед выборами прочили этой партии до 40%).

Левый альянс "Новый народный фронт" занял второе место и получил около 28% голосов.

Коалиция "Вместе за республику", в составе которой на выборы шли партия "Возрождение", основанная Макроном, и партия "Республиканцы", набрала около 20% голосов.

39 депутатов от "Национального объединения" были избраны уже в первом туре, среди них лидер парламентской фракции Марин Ле Пен. Депутаты от "Нового народного фронта" по итогам первого тура получили 32 места, тогда как коалиция Макрона – всего два места. Для избрания в первом туре необходима поддержка не менее половины избирателей округа.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) насчитывает 577 депутатов. Определяющим станет второй тур выборов, который пройдет 7 июля.

Явка составила 66,71%. Это самый высокий показатель для таких выборов во Франции с 2002 года.