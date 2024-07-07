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Мир

ЕС отмежевался от визита Орбана в Москву

время публикации: 07 июля 2024 г., 15:15 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 15:16
ЕС отмежевался от визита Орбана в Москву
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Европейский Союз отмежевался от визита в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который встретился с российским президентом Владимиром Путиным и обсудил ситуацию в Украине. Венгрия – дежурный председатель Евросоюза. Согласно опубликованному заявлению, визит проходит только в рамках двусторонних российско-венгерских отношений.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен констатировала, что политика умиротворения не остановит Путина. "Европейский Совет четко определяет: Россия – агрессор, Украина – жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут вестись без Украины", – напомнил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Визит Орбана в Москву, как и его поездка в Киев несколькими днями ранее, предварительно не анонсировалась. Предложенный венгерским лидером план урегулирования конфликта предусматривает первоначальное прекращение огня, после чего России и Украине предложено начать переговоры.

Согласно позиции, изложенной российским руководством ранее, условием начала переговоров является вывод украинских войск с территорий, которые Москва объявила своими: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. С точки зрения международного права, российская декларация юридически ничтожна.

Мир
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