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Биф-Веллингтон с бледными поганками: в Австралии вынесен приговор "грибной убийце"

время публикации: 07 июля 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 10:25
Биф-Веллингтон с бледными поганками: в Австралии вынесен приговор "грибной убийце"
AP Photo/Matthew Mead

Суд присяжных в австралийском штате Виктория вынес приговор по делу Эрин Паттерсон, которую СМИ прозвали "грибной убийцей". Суд признал ее виновной по трем эпизодам убийства и еще одном покушении на убийство.

Согласно материалам дела, Патерсон, известная как прекрасный кулинар, пригласила на ужин своего бывшего мужа, его родителей, а также тетю с супругом. Муж отказался приезжать, сочтя это неподобающим, остальные с радостью согласились.

На стол был подан биф-Веллингтон – говяжью вырезку, запеченную с грибами в тесте. Придя домой, гости почувствовали себя плохо. Трое из гостей умерли через несколько дней, четвертый выжил, но провел несколько месяцев в больнице. Выяснилось, что в блюде были бледные поганки.

Придя домой, гости почувствовали себя плохо. Медикам удалось спасти только мужа тети. В ходе следствия было установлено, что в 2021-2022 годах Эрин трижды пыталась убить бывшего супруга. Своей вины подсудимая не признала.

Мир
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