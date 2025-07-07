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Глава правительства Биньямин Нетаниягу прибыл в Вашингтон

Вашингтон
Биньямин Нетаниягу
Сара Нетаниягу
время публикации: 07 июля 2025 г., 09:10 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 09:17
Глава правительства Биньямин Нетаниягу прибыл в Вашингтон
AP Photo/Carolyn Kaster

Глава правительства Биньямин Нетаниягу вместе со своей супругой Сарой Нетаниягу прибыл в Вашингтон, где его встретили посол Израиля в США Иехиэль Лейтер, консул в Нью-Йорке Офир Акунис и заместитель посла Элиав Биньямин.

Встреча премьер-министра с президентом США Дональдом Трампом состоится позднее в понедельник.

Перед тем, как подняться на борт правительственного самолета "Канаф Цион", Нетаниягу заявил: "Я отправляюсь с важным визитом в США. Это будет третья встреча с президентом Трампом с момента его избрания. Я поблагодарю его в первую очередь за готовность встать плечом к плечу с Израилем в борьбе с общим врагом. Это создает взаимные обязательства и новые возможности. Я говорю о недопустимости обладания Ираном ядерным оружием. В Газе мы многого добились, но есть еще и задачи. Мы освободим всех заложников, мы добьемся того, что Газа не будет более угрозой. ХАМАСа там не будет".

Посол США в Израиле Майк Хакаби присоединился к поездке премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Вашингтон. Израильские СМИ отмечают, что это исключительный случай, когда американский дипломат сопровождает израильского премьера в поездке. Новостная служба "Кан" передает, когда журналисты спросили у Хакаби, будет ли объявлено в Вашингтоне о прекращении огня и освобождении заложников, он ответил: "Я всего лишь посол, а не пророк".

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