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Мир

В Индонезии началось извержение вулкана Левотоби

время публикации: 07 июля 2025 г., 13:12 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 13:17
В Индонезии началось извержение вулкана Левотоби
Badan Geologi via AP

На востоке Индонезии началось извержение вулкана Левотоби. Столб пепла поднимается на высоту 19 километров. Вулкан, высота которого достигает 1584 метров, расположен на популярном среди туристов острове Флорес.

Объявлен высший уровень опасности, отменено множество самолетных рейсов. К горе запрещено приближаться ближе, чем на шесть километров. Существует угроза цунами, а также, в случае дождя, выпадения смешанных с пеплом осадков и селевых потоков.

Предыдущее извержение вулкана произошло около месяца назад – тогда высота столба пепла составила 11 километров. В ноябре 2024 года жертвами извержения стали девять человек, тысячи были эвакуированы.

Индонезия – часть Тихоокеанского огненного кольца. Здесь находится около 500 вулканов, 130 из которых действующие.

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