Саммит БРИКС осудил удары по Ирану, не упомянув ни США, ни Израиль

Несмотря на то, что главным вопросом на повестке дня саммита БРИКС в Бразилии была таможенная война с США, руководители блока, призванного стать альтернативой западной гегемонии, обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы осуждаем военные удары, которые наносились по Исламской республике Иран, начиная с 13 июня 2025 года. Мы выражаем особую обеспокоенность целенаправленными ударами по гражданской инфраструктуре и мирным ядерным объектам", – отмечается в коммюнике, не упоминающем ни США, ни Израиль.

В то же время представляющий Иран министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что удары Израиля и США по объектам иранской ядерной инфраструктуры являются нарушением договора о нераспространении, поскольку иранская программа, якобы, носит исключительно мирный характер.