Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1230-й день войны

Минобороны РФ 7 июля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Бессаловка Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Запселье, Ольшанка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Битица Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области, Зеленая Долина и Торское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 12 пикапов, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 производства США, а также три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Часов Яр, Федоровка, Белая Гора, Константиновка, Щербиновка и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 130 военнослужащих, танк, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", артиллерийское орудие западного производства, пикап и два склада боеприпасов. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригады, бригады беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Муравка, Родинское и Гришино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 пикапов и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Воскресенка и Карла Маркса Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Плавни Запорожской области, Михайловка и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 85 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад горючего. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение территориальным центрам комплектования ВСУ, предприятию сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 402 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 68049 беспилотных летательных аппаратов, 614 зенитных ракетных комплексов, 24156 танков и других боевых бронированных машин, 1576 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27079 орудий полевой артиллерии и минометов, 37760 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 116700 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).