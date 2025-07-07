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Мир

Польша ввела погранконтроль на границах с Германией и Литвой

Нелегалы
Польша
время публикации: 07 июля 2025 г., 13:39 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 13:40
Польша ввела погранконтроль на границах с Германией и Литвой
AP Photo/Czarek Sokolowski

В ночь на 7 июля Польша возобновила пограничный контроль на границах с Литвой и Германией. Цель этой меры – предотвратить наплыв нелегальных мигрантов. Поток нелегалов идет из Беларуси через Литву и Латвию. Германия вывозит обратно в Польшу мигрантов, въехавших оттуда в ФРГ.

Борьба с нелегальной миграцией была одним из центральных пунктов предвыборной программы Кароля Навроцкого, который месяц назад победил на президентских выборах. Противник премьер-министра Дональда Туска пришел к победе под лозунгом "Польша на первом месте".

Однако по вопросу миграции в Польше существует широкий консенсус. Именно правительство Туска продвигает введение пограничного контроля. В общей сложности, 52 пограничных перехода будут действовать на границе с Германией, 13 – на границе с Литвой. При этом граждане стран ЕС будут пересекать границы беспрепятственно.

Мир
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