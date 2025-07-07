Трамп пригрозил дополнительной пошлиной странам, "равняющимся на антиамериканскую политику БРИКС"

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth сообщение, в котором заявил, что страны, которые присоединятся к антиамериканской политике БРИКС, столкнутся с дополнительной пошлиной в размере 10% на экспорт своих товаров в США.

При этим американский лидер подчеркнул, что из этой политики никаких исключений не будет.

На текущий момент членами БРИКС, помимо основателей - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, являются Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Эфиопия, Индонезия и Иран.

"Партнерами БРИКС" являются Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.