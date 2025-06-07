Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1200-й день войны

Минобороны РФ7 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ утверждается: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Угроеды, Иволжанское, Малая Корчаковка, Радянское, Хотень, Ястребиное, Юнаковка и Садки Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Нижнее Соленое, Ковшаровка, Ольговка, Московка, Купянск Харьковской области, Волчий Яр, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и шесть складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Заря, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Сергеевка, Новониколаевка, Алексеевка, Удачное и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 515 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Казак", восемь пикапов, пять артиллерийских орудий, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-32 производства США. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Казацкое, Камышаны и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 144-х районах. В акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника. Средствами противовоздушной обороны сбиты 311 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 140 вне зоны специальной военной операции".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62 124 беспилотных летательных аппарата, 610 зенитных ракетных комплексов, 23 800 танков и других боевых бронированных машин, 1 570 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 825 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 590 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 109600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).